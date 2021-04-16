“Ереванский бестселлер”: лидирует “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”: переводы: март, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за март.

На первом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

На втором месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Арпи Атабекян.

“Ловец воздушных шаров” Халеда Хосейни на третьем месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского - Марии Садоян.

На четвертом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

На пятом месте - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было рассказом. Он был опубликован в апрельском номере журнала “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Как лучший научно-фантастический рассказ удостоился премии “Хьюго”. Впоследствии Киз дополнил его, сделав его романом (под тем же названием). Как лучший роман это произведение получило премию “Небюла” 1966 года. Перевел книгу Айк Фелекян.

Шестое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На седьмом месте “Реквием по Иуде” Марка Арена. В книге рассказана история Иуды, который вернулся в мир для спасения своей души. Он страдал почти две тысячи лет, но теперь пришло время, чтобы люди поняли, что он не предатель, а исполнитель воли Божьей, согласно которой Христос должен был быть распят ради спасения человечества. И сегодня он в Эчмиадзине пытается оправдаться перед Верховным Советом. События разворачиваются от времен Христа до наших дней в разных городах мира: в Москве, Каире, Огайо, Иерусалиме, Амстердаме, Париже в и других местах. Перевел Оганес Айвазян.

Роман Кадзуо Исигуро “Не оставляй меня” занимает восьмое место. Границы мира, в котором живут Кэти, Томми и Рут хрупки и неопределенны. Школа, в которой они живут, отрезана от внешнего мира, и они вместе с другими учениками создают мир своих собственных идей и пытаются определить свою будущую роль в этом мире, которая на самом деле уже давно предопределена, еще до их рождения. Чтобы хоть немного изменить свою судьбу, чуть отвести неизбежное, они придумывают целую теорию, пытаются воплотить ее в жизнь, цепляясь друг за друга, никогда не отпуская друг друга. Перевод с английского Артура Месропяна.

На девятом месте - “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор" был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопические элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и в ряде исламских стран. Перевод Арташеса Эмина.

На десятом месте роман Габриэля Гарсиа Маркеса “Любовь во время холеры”. Это шокирующая история о безоговорочной и беззаветной любви, любви, способной преодолеть все: время и пространство, жизненные трудности и поклонение материальным ценностям, несовершенство и отчаяние человеческой души. Фермина Даса отвергает юношескую любовь и мечты Флорентино Арисы, и выходит замуж за известного доктора Хувенала Урбино, ведущего борьбу с холерой, который, в отличие от эмоционального Флорентино Ариса, чрезвычайно сдержан и уравновешен. Эта меланхолическая, чрезвычайно трогательная история приправлена фантастическим сарказмом Маркеса, забавными эпизодами, духом старины, любовными интригами и великолепным лиризмом. Перевела Рузанна Петросян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).