Вице-премьер Мгер Григорян провел видеоконференции с представителями МВФ и ВБ

В рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) вице-премьер Мгер Григорян провел встречи в режиме видеоконференции с заместителем директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Атанасиосом Арванитисом, руководителем армянской миссии МВФ Натаном Портером и исполнительным директором ВБ по вопросам Армении Коэном Давидсе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, в ходе встреч вице-премьер Армении проинформировал собеседников о сложившейся вследствие эпидемии коронавируса и войны ситуации в стране, социально-экономических проблемах и шагах правительства по их решению.

С представителями МВФ обсужден процесс реализации мероприятий, предусмотренных меморандумом “Экономическая и финансовая политики”. В этом контексте вице-премьер представил проводимые правительством в отдельных сферах реформы и подтвердил приверженность правительства Армении их непрерывному осуществлению.

Затем в ходе беседы с исполнительным директором ВБ по вопросам Армении Коэном Давидсе обсуждены реализуемые совместно со Всемирным банком программы и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Вице-премьер представил проводимую по развитию рынка капитала в стране работу. Он высоко оценил вклад партнеров группы ВБ в реализацию реформ, связанных с ключевыми сферами экономики. Двусторонне была подчеркнута важность проведения внеочередных выборов в Армении в качестве предусловия для устойчивого развития страны.