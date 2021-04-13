Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране

Президент США Джо Байден созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил провести встречу в третьей стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия".

Во время разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-3.

Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны. Американский президент "призвал Россию к деэскалации напряженности".

Он также заявил Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.