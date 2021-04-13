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Слухи о демонтаже самолета Fly Armenia Airways в Иране не соответствуют действительности

Слухи о демонтаже самолета Fly Armenia Airways в Иране не соответствуют действительности

Муссируемые в прессе слухи о демонтаже самолета Fly Armenia Airways в Иране не соответствуют действительности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

В заявлении, в частности, говорится: «В сотрудничестве с иранской стороной ведутся работы по решению технических проблем самолета Fly Armenia Airways. Учитывая, что возбуждено уголовное дело и ведется правовой процесс, мы не можем публиковать подробности, пока они не будут завершены. Сообщаем, что никаких изменений в связи с техническим состоянием самолета не произошло, муссируемые в прессе слухи о демонтаже самолета не соответствуют действительности».


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