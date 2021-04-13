Умер режиссер Ричард Раш

Американский режиссер Ричард Раш, дважды номинированный на "Оскар" за фильм "Трюкач" (The Stunt Man, 1980), скончался в возрасте 91 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Variety.

Раш был номинирован на "Оскар" в 1981 году в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий" за фильм "Трюкач".

Как отмечает издание со ссылкой на супругу Раша, режиссер давно имел проблемы со здоровьем, он скончался у себя дома.

"Его запомнят за ряд знаменательных фильмом, снятых в 1960-1970, кульминацией его творчества стал фильм "Трюкач" 1980 года, номинированный на "Оскар" в нескольких категориях, многие считают его одним из лучших фильмов всех времен", - сказала она.