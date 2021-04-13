В этом регионе должен быть мир вопреки Алиеву, а еще лучше - без Алиева: Лена Назарян

По мнению вице-спикера Национального Собрания Армении, члена фракции «Мой шаг» Лены Назарян, продемонстрировав зверские убийства в открывшемся в Баку «парке», президент Азербайджана Ильхам Алиев бросил вызов всему цивилизованному миру.

«Я верю, что наше государство, наши дети и их потомки будут жить в этом регионе намного дольше и счастливее, чем Алиев, его фашистская, ксенофобская, кровавая система будет существовать. Демонстрируя зверства своему народу и всему миру, Алиев бросил вызов всему цивилизованному миру, где принято создавать музеи и музеи в память о жертвах войн и геноцидах, а не в честь варварства», - как сообщает Арменпресс, сказала Назарян.

Вице-спикер НС задалась вопросом, что делать, когда соседняя страна осуществляет войну, убийства и ведет политику ксенофобии.

«Используя правовые, политические и международные инструменты, не только опозорить это отвратительное явление, его автора, но и, вопреки Алиеву, продолжить наши искренние усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Алиев показал всему миру, как убивать людей, мы же должны показать, как победить фашизм в нашем регионе, где мы живем и будем жить дальше. Значит, должен быть мир для всех народов в этом регионе вопреки Алиеву, а еще лучше - без Алиева», - заключил Назарян.