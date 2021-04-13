Очередной антиармянский и антироссийский демарш Алиева

Скандальные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева по Армении и региону вновь обнажили захватническую сущность проводимой официальным Баку политики.

На конференции “Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество” Ильхам Алиев в очередной раз предъявил территориальные претензии к Армении. Вновь назвав Сюникскую область Армении “исторической землей Азербайджана”, Алиев пообещал азербайджанцам “вернуться” не только туда, но и в Ереван. При этом президент Азербайджана выразил обеспокоенность планами модернизации Вооруженных сил Армении при содействии России. “Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено”, – сказал он. По его словам, азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов.

Ну, во-первых, инциденты происходят очень часто, инициаторами являются азербайджанские военнослужащие, появившиеся на дорогах Армении вследствие так называемого уточнения границ. Мы много писали и о закидывании камнями армянских автомобилей, и о беспорядочной стрельбе с азербайджанской стороны в воздух, пока в воздух, и о больших трудностях для армянских сельчан в проведении сельскохозяйственных работ.

Во-вторых, территориальные претензии Азербайджана к Армении не имеют никаких оснований. А высказывания о Сюнике – попытка оказать давление на Ереван. Более того, периодически озвучиваемые президентом Азербайджан Ильхамом Алиевым претензии на Сюникскую область следует рассматривать как систематическое «зондирование почвы» в контексте посягательства на территориальную целостность и суверенитет Армении и подготовку к очередной агрессии Азербайджана.

Третье и крайне важное – продавливание азербайджанским президентом интересов Турции, стремящейся стать региональной доминантой на Южном Кавказе. Показательно в этом плане, что, говоря о разблокировании коммуникаций в регионе, в особенности о реализации турецкой мечты – “коридоре через Сюникскую область Армении”, Алиев заявил, что он не может быть открыт без согласия и участия Турции. “Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция”, – отметил он, добавив при этом, что “Армения в первую очередь должна отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую”.

Очевидно, что этот демарш направлен против России, 102-ой военной базы РФ в Гюмри и российских миротворцев, которые мешают Азербайджану полностью расправиться с Арцахом, а Турции – установить свое господство в регионе.

На этом фоне озвученное Алиевым на той же конференции заявление о якобы готовности к миру с Арменией выглядит слабой попыткой завуалировать свои агрессивные планы. Как мы уже неоднократно писали, Азербайджан никогда не был и сейчас не готов ни к какому «мирному сосуществованию».

Сохраняющаяся в Баку агрессивная, армяноненавистническая риторика, на которой вот уже почти 30 лет продолжает воспитываться азербайджанская молодежь, сохраняющийся запрет азербайджанцам на какое-либо сотрудничество с армянами, разрушение армянских культурно-исторических памятников и церквей в Арцахе, постоянное озвучивание территориальных претензий к Армении лишь доказывают, насколько далеко стоит руководство Азербайджана от собственных же декларативных заявлений относительно постконфликтной ситуации, регионального мира и примирения.

Гаянэ Мовсесян

Республика Армения