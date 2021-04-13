Армянские историки направили открытое письмо президенту США с ожиданием признания Геноцида армян

Армянские историки направили открытое письмо президенту США Джо Байдену, выразив надежду четко увидеть термин “геноцид” в его ежегодном послании 24 апреля. Как сообщает Арменпресс, письмо подписали Союз историков Армении, Институт истории НАН Армении, исторический факультет ЕГУ, Арменоведческий институт ЕГУ, историко-общественный факультет АГПУ.

В письме армянские историки отмечают, что не преследуют цели лишний раз научно доказывать очевидный факт Геноцида армян. Обеспокоенность связана с упорным отрицанием Турции, что служит для нее карт-бланшем на совершение новых актов геноцида.

«Последний такой акт был осуществлен против самоопределившегося населения Нагорного Карабаха при широком участии международных террористических организаций. Государство-член НАТО, объединив в себе современные технические средства такой мощной системы безопасности и возможности террористических организаций, снова повело себя как серийный убийца в Нагорном Карабахе, потому что не получило адекватного ответа на свои предыдущие преступления против человечности и цивилизация», - говорится в письме.

Отмечается, что руководство Турции, которое де-факто вышло из-под контроля международного сообщества и подвержено экспансионистским веяниям, подобно лидерам нацистской Германии, которые в то время не были наказаны, представляет угрозу не только для Армении, но и всех своих соседей и всего цивилизованного мира.

«В этот исторический момент души не только невинных жертв Геноцида армян, но и миллионов жертв насилия и страданий молятся о том, чтобы увидеть термин ГЕНОЦИД в Вашем ежегодном послании от 24 апреля», - говорится в открытом письме.