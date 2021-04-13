Азиатские индексы - 13-04-21
ТОКИО, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 29751.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1958.55 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.48% и составил 3396.47 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 28497.25 пункта.
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