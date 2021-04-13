Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обещал, что организация будет поддерживать страну во избежание появления негативных последствий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.

"Я приветствую объявление Японии о том, как она будет утилизировать очищенную воду, хранящуюся на атомной электростанции в Фукусиме. МАГАТЭ будет работать с Японией до, во время и после сброса воды, чтобы способствовать обеспечению осуществления этого без негативного воздействия на здоровье и окружающую среду", - написал Гросси на своей странице в Twitter.

По его словам, контролируемые сбросы воды в море регулярно используются действующими атомными электростанциями по всему миру и в регионе в соответствии со строгими стандартами и правилами безопасности и охраны окружающей среды.

Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.

Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.