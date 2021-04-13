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КС признал конституционным решение о прекращении полномочий Наиры Зограбян в должности главы комиссии

КС признал конституционным решение о прекращении полномочий Наиры Зограбян в должности главы комиссии

Конституционный суд Армении признал решение Национального Собрания о прекращении полномочий Наиры Зограбян в качестве председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам соответствующим Конституции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь КС Ева Товмасян.

Решение суда будет опубликовано в трехдневный срок.

29 декабря 2020 года было принято решение «О прекращении полномочий Наиры Зограбян в качестве председателя постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам». 


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