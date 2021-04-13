Тюрколог заявления Алиева о территории Армении назвал материалами для психиатра

В заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева есть серьезные противоречия, и он с трудом скрывает свои притязания на территории Армении. Такое мнение высказал тюрколог Рубен Мелконян в беседе с Арменпресс, комментируя противоречивые заявления Ильхама Алиева, сделанные в Азербайджанской дипломатической академии. В этом выступлении он заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, и в то же время сказал, что Ереван, Севан, Сюник являются территориями Азербайджана, и молодое поколение должно знать об этом.

“Мы должны понимать, что реальная политика Азербайджана - это посягательство на разные территории Армении. Другая дело, что заявления Алиева - это вопрос анализа иных специалистов, в частности психиатров, он говорит о своих амбициях в отношении Еревана, Севана, Сюника, и в то же время заявляет, что у него нет территориальных претензий к Армении”, - сказал Мелконян.

Рубен Мелконян отметил, что Алиев уже не раз заявлял о территориальных претензиях к Армении, в том числе и к столице Еревану.

Рубен Мелконян коснулся и заявления Алиева о том, что 100 лет назад у озера Сана было другое название. Тюрколог посоветовал Алиеву взглянуть на карты более раннего региона, чтобы узнать, существовало ли в этом регионе государство под названием Азербайджан. “Думаю, что все это свидетельствует о том, что по соседству с нами существует государство, которое не имеет никакого отношения к международно признанным стандартам и к критериям. И даже в 21-ом веке мышление и стиль работы этого государства совпадают с первобытным общественным порядком и с радикальными подходами, не находящимися в каких-либо регулированиях”, - заключил Мелконян.

13 апреля Алиев выступил с речью “Новый взгляд на Южный Кавказ: Развития и сотрудничество в постконфликтном регионе”.