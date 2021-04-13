В Армении началась вакцинация от COVID-19

В Армении 13 апреля началась широкомасштабная вакцинация от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

“Для вакцинации выделены группы риска: лица в возрасте 65 лет и старше, хронические пациенты в возрасте от 18 до 64 лет, жители и сотрудники центров ухода за пожилыми людьми, сотрудники центров социального ухода.

Отметим, что в Армению ввезено 24 000 дозы вакцины “AstraZeneca” и 15 000 доз вакцины “Sputnik-V” на 7 500 человек.

Вакцинация проводится на добровольной основе.

Лица младше 55 лет, включенные в группы риска, получат вакцину “Sputnik-V”, а пожилые люди, старше 55 лет - вакцину “AstraZeneca”.

Добавим также, что ранее приобретенными 2 000 дозами вакцины “Sputnik-V” были вакцинированы медработники медцентров, обслуживающих больных с COVID-19”, - говорится в сообщении МЗ.