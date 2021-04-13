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На заседании Совета безопасности обсуждались вопросы безопасной среды вокруг Армении и Арцаха

На заседании Совета безопасности обсуждались вопросы безопасной среды вокруг Армении и Арцаха

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся формирования и укрепления безопасной среды вокруг Армении и Арцаха, развитий и перспектив в регионе.


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