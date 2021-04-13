На заседании Совета безопасности обсуждались вопросы безопасной среды вокруг Армении и Арцаха
16:06, 13 Апрель, 2021
Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.
Были обсуждены вопросы, касающиеся формирования и укрепления безопасной среды вокруг Армении и Арцаха, развитий и перспектив в регионе.
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