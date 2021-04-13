США увеличат свой контингент в Германии на 500 человек

США собираются увеличить военное присутствие на территории ФРГ на 500 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров в Берлине с коллегой из США Ллойдом Остином.

"Войска в ФРГ будут усилены на 500 человек. Это сильный знак сплоченности", - сказала она. Министр не уточнила, в какие сроки прибудут военнослужащие, на какой именно базе они будут дислоцированы и что будет входить в их задачи.

Предыдущий президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Действующий президент Джозеф Байден от этих планов отказался.