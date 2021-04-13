Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Отмечается, что врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой "врио".

Президент России Владимир Путин 9 апреля провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Меняйло, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка представил Меняйло властям Северной Осетии.