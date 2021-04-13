Армения - мой дом, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна развивалась: Максимилиано Флориани

Максимилиано Флориани уже 4 года живет в Армении. Он приехал из Италии, женился на жительнице Еревана Мариам Закарян, и они вдвоем переехали в Гюмри. Однако мало кто знает, что в признании независимости Арцаха рядом итальянских городов Макс сыграл значительную роль. Он является соавтором документа, подписанного более чем 20 итальянскими городами, в том числе Миланом, Палермо, Пизой и другими. Кроме того, благодаря именно Максу многие итальянцы узнали о Второй арцахской войне. Арменпресс беседовал с Максимилиано Флориани о работе, проделанной им за это время.

- Многие СМИ освещали Ваш приезд в Армению и пребывание здесь, но мало кто знает, какую титаническую работу Вы проделали во время Арцахской войны. В те дни Вы решили переводить новости о ситуации на итальянский язык. Почему Вы приняли такое решение? Я знаю, что Вы делали это бесплатно, по собственной инициативе, с большой ответственностью, разве это не было трудно? Что было самым сложным в этом процессе? Расскажите, пожалуйста, о Вашем сотрудничестве со СМИ.

- Позвольте сказать, что СМИ в Италии не освещали эту войну. Немногие итальянцы имели какую-либо информацию о ситуации, была ли она неполной или неправильной. Тогда со мной связались мои друзья из Еревана и сказали, что военные бюллетени Арменпресс ежедневно нужно переводить на итальянский язык. И я согласился. Да, я, не задумываясь, подумал, что займусь этим делом, и каждый день переводил официальную информацию Арменпресса. Я понял, что теленовости итальянских газет будут дополняться нужными новостями. Я знал, что пока шла эта ужасная война, я больше ничего не смог бы сделать, и эти переводы были моим небольшим вкладом в повышение осведомленности в Италии об азербайджанской агрессии.

- Вы проделали эту важную работу, я знаю, что Вы внесли значительный вклад в принятие резолюций о признании независимости Республики Арцах многими итальянскими муниципалитетами. Что вы можете рассказать об этом?

- В течение нескольких лет армянские общины некоторых европейских стран предлагали признать государство Арцах. Но до начала этой последней войны предложение не получало значительного отклика со стороны международных организаций. У Италии есть потенциальные экономические интересы с Турцией и Азербайджаном, и было очевидно, что итальянское правительство пыталось воздержаться от того, чтобы занять четкую позицию. Поэтому я сразу подумал о местных властях. Чтобы выдвинуть предложение, сделать его исходящим изнутри, я подумал, что могу использовать свои связи для этой цели. Так, 5 октября мы вместе с почетным консулом Армении в Милане Пьетро Кучукяном и Армянским союзом Италии предприняли действия по предложению резолюции для утверждения муниципалитетами. И многие городские советы заговорили о признании государства Арцах, выступили против турецко-азербайджанской агрессии. Они решили не переживать по поводу экономического шантажа энергоснабжением, особенно в связи с новым газопроводом Лечче из Баку.

То, что сделано, для Арцаха – это мелочь. Но этот документ дал возможность многим итальянцам познакомиться с историей армян, Нагорного Карабаха. Этот документ пролил свет на войну, во многих городах в прессе говорилось об ужасной азербайджанской агрессии. Многие политики и журналисты, писавшие об этом документе, кстати, я писал об этом, получали из Азербайджана письма протеста, а иногда и угрозы. Но мы не испугались.

- Неужели угрозы азербайджанских властей и эти угрозы не удержали Вас от этой инициативы? Ведь у Вас есть жена, и скоро родится ребенок.

- В основном, писали разные люди. Писали, что город не имеет права признавать независимость государства, это неправильно и тому подобное. Мы все это хорошо знали, нашей целью было поднять вопрос снизу вверх. Мне часто звонили из мэрии этих городов и говорили, что по почте писали обвинения и угрозы по поводу этого документа, я отвечал - ничего, у нас есть дела поважнее. Во всяком случае, резолюция уже подписана во многих городах. Сейчас могу перепутать количество городов, но их больше 20.

Отступить? Нет, конечно, нет. Я живу в Армении и чувствую себя наполовину армянином, и я должен что-то сделать для этой страны, и пусть моя работа в те дни будет моим вкладом. Моя победа в том, что сейчас многие СМИ заговорили об азербайджанской агрессии и о Карабахе, но этого недостаточно, потому что, повторяю, Италия имеет общий с Турцией интерес - газопровод.

- Вам не хотелось вернуться в Италию, уйти от войны, страха и множества проблем?

- Нет, возврата нет, я не вернусь, останусь с семьей в Армении и продолжу жить в Гюмри.

На этот вопрос со всей искренностью ответила Мариам.

- Даже если эта мысль приходила мне в голову, Макс сразу удерживал меня от нее, смеялся и говорил, ты уезжай, а я останусь. Даже когда я сказала: “Мы ждем ребенка”, он ответил, ребенок родится, отдашь его мне, если боишься, уезжай, я не уеду из Армении. В общем, в те дни я заново открыла своего мужа. Вы не представляете, как только он получал информацию, он бросал все и начинал ее переводить. Тратил часы, дни на онлайн-встречи, чтобы знакомить итальянский народ и его общество с происходящим.

- И наконец, для тех, кто только что узнал Вас, расскажите, пожалуйста, о Вас и Вашей истории в Армении

- Я увлечен искусством. Поэзия, музыка и политика - моя жизнь. Я опубликовал в Италии три сборника стихов. Я занимался политикой с 2008 по 2017 год, занимая должности как в муниципальной администрации, так и в политической партии, в том числе был заместителем мэра по культуре в Арко, где я основал и руководил одним из самых важных итальянских фестивалей современной музыки. В 2018 году я написал музыку к фильму иранского режиссера Сохейлы Мохеби “Дом в облаках”, получившему награду на 75-м Венецианском международном кинофестивале. Сейчас я заканчиваю музыку “Маленького реквиема по армянам”, который, станет данью моего уважения к армянскому народу.

В 2017 году я переехал на постоянное место жительства в Армению, в Гюмри, где открыл туристическое агентство B&B “Congelasia/Tourism Design”. В 2019 году в Аричаванке я женился на армянке Мариам.

Армения теперь мой дом. Я сделаю все возможное, сделав мои навыки доступнее, чтобы эта страна могла расти.

Арменуи Мхоян