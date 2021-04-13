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ВОЗ призвала приостановить торговлю дикими млекопитающими на продовольственных рынках

ВОЗ призвала приостановить торговлю дикими млекопитающими на продовольственных рынках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась за приостановку торговли дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках, чтобы снизить риск передачи инфекции людям. С такой рекомендацией ВОЗ выступила во вторник в Женеве совместно с Программой по окружающей среде и Всемирной организацией по охране здоровья животных.

В опубликованных ими временных правилах, касающихся торговли дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках, отмечается, что "среди других шагов в качестве срочной меры странам рекомендовано приостановить продажу пойманных живых млекопитающих на продовольственных рынках". "Животные, особенно дикие животные, являются источником более 70% всех вспышек инфекционных болезней у людей", - подчеркнули эксперты, обратив внимание также на риск "возникновения новых болезней". По их словам, "существует риск прямой передачи [инфекции] людям через слюну, кровь, мочу, слизь, фекалии и другие жидкости тела инфицированного животного, а также дополнительный риск заражения при контакте с местами, где животные содержатся на рынках, и с предметами и поверхностями, которые могли быть инфицированы вирусами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты ВОЗ, посетившие в январе и феврале Ухань для выявления источника нового коронавируса, не смогли прийти к однозначному выводу о его происхождении. Вместе с тем, как следует из опубликованного 30 марта в Женеве итогового доклада миссии, наиболее вероятным вариантом происхождения считается передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку.


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