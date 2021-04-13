ВОЗ призвала приостановить торговлю дикими млекопитающими на продовольственных рынках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась за приостановку торговли дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках, чтобы снизить риск передачи инфекции людям. С такой рекомендацией ВОЗ выступила во вторник в Женеве совместно с Программой по окружающей среде и Всемирной организацией по охране здоровья животных.

В опубликованных ими временных правилах, касающихся торговли дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках, отмечается, что "среди других шагов в качестве срочной меры странам рекомендовано приостановить продажу пойманных живых млекопитающих на продовольственных рынках". "Животные, особенно дикие животные, являются источником более 70% всех вспышек инфекционных болезней у людей", - подчеркнули эксперты, обратив внимание также на риск "возникновения новых болезней". По их словам, "существует риск прямой передачи [инфекции] людям через слюну, кровь, мочу, слизь, фекалии и другие жидкости тела инфицированного животного, а также дополнительный риск заражения при контакте с местами, где животные содержатся на рынках, и с предметами и поверхностями, которые могли быть инфицированы вирусами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты ВОЗ, посетившие в январе и феврале Ухань для выявления источника нового коронавируса, не смогли прийти к однозначному выводу о его происхождении. Вместе с тем, как следует из опубликованного 30 марта в Женеве итогового доклада миссии, наиболее вероятным вариантом происхождения считается передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку.