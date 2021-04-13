В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией

Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны.

"Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.

Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.