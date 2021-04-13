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“Амадеус + итальянское бельканто”: оперный театр готовит интересную концертную программу

“Амадеус + итальянское бельканто”: оперный театр готовит интересную концертную программу

На вечере “Амадеус + итальянское бельканто” прозвучат арии из опер Моцарта, Беллини, Россини и Доницетти.

Как передает Арменпресс, вечер состоится 17 апреля в фойе оперного театра. На нем выступят солисты молодежной оперной программы - сопрано Лусине Степанян, Джулиана Григорян, Анна Симонян, меццо-сопрано Ануш Мартиросян, Белла Амарян, тенор Тигран Мелконян, баритон Геворг Гиносян, бас Фердинанд Мурадян.

Концертмейстеры - Асмик Антонян и Левон Джавадян.


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