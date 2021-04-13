“Амадеус + итальянское бельканто”: оперный театр готовит интересную концертную программу
14:58, 13 Апрель, 2021
На вечере “Амадеус + итальянское бельканто” прозвучат арии из опер Моцарта, Беллини, Россини и Доницетти.
Как передает Арменпресс, вечер состоится 17 апреля в фойе оперного театра. На нем выступят солисты молодежной оперной программы - сопрано Лусине Степанян, Джулиана Григорян, Анна Симонян, меццо-сопрано Ануш Мартиросян, Белла Амарян, тенор Тигран Мелконян, баритон Геворг Гиносян, бас Фердинанд Мурадян.
Концертмейстеры - Асмик Антонян и Левон Джавадян.
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