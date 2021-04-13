Школьники смогут бесплатно посещать концерты филармонического оркестра

Национальный филармонический оркестр Армении начал образовательную культурную программу “Школьная филармония”. Она будет по девизом “От до к си”.

Как сообщает Арменпресс, каждый понедельник в 15:00 двери концертного зала Арама Хачатуряна будут открыты для школьников.

По словам начальника отдела культурного наследия и народного творчества Министерства образования и науки Армении Астхик Марабян, культура, особенно классическая музыка, всегда была частью образования. Программа “Школьная филармония” является частью стратегии министерства по абонентской системе, которая позволит учащимся и учителям государственных средних школ бесплатно посещать концерты.

Директор филармонического оркестра Виктор Мнацаканян подчеркивает, что Школьная филармония филармонического оркестра была основана в 1947 году, теперь эту традицию продолжили художественный руководитель оркестра, главный дирижер Эдуард Топчян и музыковед Армен Будагян. “После перерыва мы рады вновь начать эту программу с новыми, свежими мыслями и идеями, с новой программой. Одной из образовательных программ оркестра на 2021 год будет телетрансляция молодежных концертов Леонарда Бернстайна. Это серия концертов, в которой дирижер вместе с оркестром учит, как слушать, понимать и любить классическую музыку. Эта серия концертов способствует популяризации классической музыки не только среди детей, но и среди взрослых”, - сказал он.

Концертный дирижер Рубен Асатрян вспоминает, какое впечатление на него в юном возрасте произвели концерты симфонического оркестра. Он убежден, что такие концерты пробуждают высокий эстетический и музыкальный вкус и вызывают интерес к классическим музыкальным инструментам. Он уверен, что многие захотят научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, а те, кто уже играет, постараются стать более искусными.

Филармонический оркестр в рамках серии концертов “От до к си” сотрудничает с образовательной программой “Класс”. С особым энтузиазмом присоединился и основатель и президент программы Сурен Алоян. По словам Алояна, классическая музыка всегда положительно влияла на повышение образовательного уровня детей. Образовательная программа “Класс” сделает все возможное, чтобы эта серия концертов стала доступной для всех детей, проживающих и в столице и регионах Армении.

“Даже если дети из регионов не смогут приезжать на концерты филармонии, филармония доедет до регионов, транслируя онлайн концерты при технической поддержке “Dasaran.am”, - сказал Сурен Алоян.

В течение всей своей деятельности филармонический оркестр всегда готовил детские программы. Первый концерт Школьной филармонии состоялся в 1947 году, а первый концерт-лекторий о произведениях Глинки и Даргомижского 31 января 1950 года.