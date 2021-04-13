Азербайджан укрепляет свое положение в качестве всемирного центра нетерпимости и ксенофобии: МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление об открытии в Баку “парка”, посвященного Арцахской войне. Арменпресс представляет заявление МИД.

“12 апреля в Баку при участии президента Азербайджана открылся парк, посвященный Арцахской войне. Церемония открытия “парка, которая судя по выступлению президента Азербайджана, направлена на публичное унижение памяти жертв войны, пропавших без вести и пленных, нарушает права и унижает чувство достоинство их семей.

В то время как, еще не полностью адресованы последствия развязанной Азербайджаном войны против Арцаха, когда в Азербайджане в плену находятся многочисленные армянские военнопленные, организация подобной “экспозиции”, наполненной элементами осквернения погибших, Азербайджан окончательно закрепляет свое положение в качестве всемирного центра нетерпимости и ксенофобии.

С одной стороны, руководство Азербайджана выступает с заявлениями о возможном реваншизме со стороны Армении, а с другой - подобной демонстрацией пытается смонументировать реваншизм, человеконенавистничество и межнациональную ненависть. Подобные шаги демонстрируют, насколько далеко стоит руководство Азербайджана от своих же декларативных заявлений относительно постконфликтной ситуации, регионального мира и примирения”.