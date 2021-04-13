Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet.

Специалисты проанализировали образцы пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнили течение болезни у заразившихся британским штаммом и у тех, у кого выявили другие варианты коронавируса.

"Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом", — говорится в публикации.

Авторы еще одного исследования, также опубликованного в Lancet, пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелым симптомам и не сказывается на длительности заболевания. Не обнаружили исследователи и связи с вероятным ростом числа повторных случаев заражения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее ученые все же подтвердили, что британский штамм более заразен. Однако, по их мнению, уже существующие вакцины останутся эффективными и против этого варианта коронавируса.

Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.

В России, по последним данным, насчитывается 128 случаев британского штамма. Все они завозные, преимущественно из Турции и Танзании.