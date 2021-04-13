Депутат Европарламента призывает Европу не молчать об азербайджано-турецкой агрессии против Армении

Европа должна положить конец молчанию, не оставлять Армению в одиночестве против Турции и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом в колонке, опубликованной во французской газете “Фигаро”, написал недавно посетивший Армению депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами.

Он подчеркнул, что в результате азербайджано-турецкой агрессии в 2020 году Армения имела тысячи жертв и раненых. В то же время он обратил внимание читателей на проблему содержания армянских военнопленных в Азербайджане, отметив, что подобный бесчеловечный шантаж со стороны азербайджанской стороны не должен продолжаться. Европа должна показать, что она еще не полностью потеряла свои принципы.