В суде началось рассмотрение дела Роберта Кочаряна о получении взятки

13 апреля в суде общей юрисдикции Еревана началось рассмотрение дела о получении взятки вторым президентом Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает Арменпресс, по делу проходит и бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Геворкян.

Согласно судебной информационной системе “Даталекс”, Роберту Кочаряну предъявлено обвинение, что он, используя свое должностное положение, способствовал действиям в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян. А именно: не препятствовал сделке по продаже компании-нерезиденту в Республике Армения 100% акций на эксплуатацию недр, предоставленных по специальным лицензиям. В феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, он получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драмов, эквивалентных 3 000 000 долларам США.

Армен Геворгян, являясь должностным лицом, осуществляющим организационные и дирекционные функции в государственном органе, способствовал выполнению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян. А именно: не препятствовал сделке по продаже компании-нерезиденту в Республике Армения 100% акций с особыми лицензиями по изучению недр. В апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна он получил взятку в особо крупных размерах - в размере 1,000,000 долларов США, эквивалентную 309,000,000 драмов, а также, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, узаконил доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.