Власти Турции освободили 14 адмиралов, выступивших за сохранение Конвенции Монтрё

Суд Анкары освободил под подписку о невыезде 14 отставных адмиралов, арестованных после публикации письма в защиту Конвенции Монтрё и против изменения конституции республики. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN Türk.

Адмиралы остаются фигурантами разбирательства, которое ведет генпрокуратура Анкары.

4 апреля в соцсетях появилось письмо 104 адмиралов в отставке, в котором они заявили, что с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" параллельно Босфору и Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из-за угрозы отмены международных договоров. Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции. Военные также указали, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После этого последовали выборочные аресты отставных адмиралов. Прокуратура в заявлении для суда отмечала, что беспокойство из-за Конвенции Монтрё было использовано лишь в качестве предлога для выражения недовольства планами изменить конституцию. В этом власти усмотрели попытку расшатать общественное мнение и подорвать позиции руководства страны.

Мнение отставных адмиралов вызвало резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента. Сама дискуссия о пересмотре участия Турции в Конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы. Руководство республики не предпринимает никаких шагов для выхода из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.