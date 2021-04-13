Председатель комиссии ПАСЕ по миграции обеспокоен судьбой армянских пленных

Председатель комиссии по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы Пьер-Алан Фридес глубоко обеспокоен судьбой пленных, захваченных во время недавней войны в Нагорном Карабахе без вести пропавших лиц. Как сообщает Арменпресс, он заявил об этом во время обсуждения данной темы в комиссии.

В частности, председатель миграционной комиссии отметил, что правительство Азербайджана не соблюдает сроки, установленные Европейским судом по правам человека для предоставления информации о задержанных лицах.

“Азербайджан обязан в полной мере сотрудничать с судом, предоставляя информацию о местонахождении и судьбе лиц, включенных в список, обеспечивая их незамедлительное возвращение в соответствии со статьей 8 трехстороннего заявления от 9 - 10 ноября, 2020 г.”, - сказал Пьер Алан Фридес.

Он отметил, что и Армения, и Азербайджан при содействии МККК должны добросовестно сотрудничать без предварительных условий, чтобы найти решение вопроса без вести пропавших лиц и организовать скорейшее освобождение заключенных.

Пьер-Алан Фридес заявил, что миграционная комиссия готова помочь обеим странам в решении гуманитарных проблем, вызванных конфликтом. Пол Гаван, член комитета и докладчик, в настоящее время готовит доклад “Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном”.