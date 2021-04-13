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Минасян представил эмблему 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией

Минасян представил эмблему 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией

Посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян представил юбилейную эмблему, символизирующую 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией. Как передает Арменпресс, Сергей Минасян опубликовал фотографию эмблемы на своей странице в Facebook, сделав следующую запись:

“В этом году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией. Румыния одной из первых в декабре 1991 года признала и установила дипломатические отношения с независимой Республикой Армения.

В качестве юбилейной эмблемы будет использован этот символ, за создание которого мы благодарны румынскому дизайнеру с армянскими корнями Гранту Джагиняну”.


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