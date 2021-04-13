Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

5 армянских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы

5 армянских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы

5 спортсменов сборной Армении по вольной борьбе примет участие в чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», тренер сборной Абетнак Кургинян на встрече с журналистами представил состав команды: Геворг Тадевосян - 65 кг, Арман Андреасян - 70 кг, Грайр Алиханян - 74 кг, Арман Авагян - 79 кг, Марзпет Галстян - 92 кг.

“Спортсменов отобрали с учетом результатов чемпионата Армении и Киевского международного турнира. Спортсмены, завоевавшие путевки на Олимпийские игры сейчас тренируются по индивидуальной программе. Состав следующего рейтингового турнира будет известен после чемпионата Европы”, - сказал Кургинян.

Чемпионат Европы по вольной борьбе состоится в Польше с 19 по 25 апреля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации