Аппарат третьего президента Армении Сержа Саргсяна обратился к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно соглашения о передаче земель Нагорного Карабаха через две недели после четырехдневной Апрельской войны. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении аппарата третьего президента Сержа Саргсяна говорится, что Ильхам Алиев решил провал Азербайджана в Апрельской четырехдневной войне превратить в победу, передав свою просьбу остановить войны другой стороне, придумывать тексты диалогов. Ильхам Алиев решил представлять свою ложь истиной, повторять одно и то же снова и снова, пока другая сторона не устанет отрицать их, и начнет игнорировать лжеца вроде него, чтобы оставить в качестве истины только свою ложь.

“Если Серж Саргсян когда-либо, что-либо обещал Ильхаму Алиеву, так это то, что он увидит собственный затылок, а не территории, считающиеся зоной безопасности, если не будут выполнены требования армянской стороны по определению статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана, обеспечению бесперебойной и надежной сухопутной границы (сухопутной связи) между Арменией и Арцахом, и международно гарантированной безопасности Нагорно-Карабахской Республики.

“Фальсификатор Ильхам Алиев должен определиться: которая из его неправд правдивее”, - говорится в заявлении офис третьего президента.

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