В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство

Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции в американском городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца вызвала демонстрации протеста.

Беспорядки вновь начались в понедельник вечером, но полиции при поддержке Национальной гвардии удалось разогнать протестующих с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы. На улицах видны бронеавтомобили.

В магазине Dollar Tree по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Также пострадал находящийся поблизости салон сотовой связи.

В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе, действует комендантский час.

Данте Райт был убит на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.