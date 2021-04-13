Лавров и Зариф отметили важность долгосрочного урегулирования карабахского конфликта

Россия и Иран придают важность долгосрочному политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и в этом контексте обсуждают возможную роль региональных стран. Как передает «Арменпресс», об этом 13 апреля по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что на встрече с Зарифом обсуждались ситуация в Нагорном Карабахе и посреднические усилия России, благодаря которым соблюдается договоренность о прекращении огня. “Мы подчеркнули важность преодоления последствий конфликта и достижения длительного политического и дипломатического урегулирования на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов, а также обсудили, какую роль в этом процессе могут сыграть страны региона”, - сказал глава МИД РФ.