Равнодушие цивилизованного человечества: Омбудсмен Ацаха об открытии в Баку “парка военных  трофеев"

12:06, 13 Ապրիլ, 2021

Открытие в Баку так называемого “парка военных трофеев" - очередное проявление болезненной арменофобии со стороны азербайджанских властей, которая, с одной стороны, выражает огромный резерв ненависти к армянам в азербайджанском обществе, с другой стороны, является источником, питающим этот резерв. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.

“Во всем этом не столь удивительно абсолютное оскорбление диктатора Азербайджана по отношению к человечеству, сколь безразличие и толерантность цивилизованного человечества. На глазах у всего мира Ильхам Алиев с фашистским цинизмом публично ущемляет и унижает достоинство целого народа, преднамеренно причиняет страдания родным погибших военнослужащих, без вести пропавших и пленных.

Вместо того, чтобы восклицать соболезнования и говорить о всеобщности прав человека, международное сообщество должно дать надлежащую оценку преступлениям, совершенным Азербайджаном, и привлечь к ответственности за преступления против человечества, совершенные в ходе 44-дневной войны”, - говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.