В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC.

Образование тромбов выявили у женщины старше 40 лет, она находится в больнице в стабильном состоянии.

Эксперты установили, что зафиксированный в Австралии случай похож на случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca в Европе и Великобритании. Медики признают, что образование тромбов, вероятно, может быть связано с прививкой от коронавируса, но продолжают настаивать, что риск тромбоза достаточно низок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее австралийский регулятор рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Правительство Австралии приняло решение рекомендовать гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

Первый в Австралии случай образования тромбов после получения вакцины AstraZeneca был зафиксирован в начале апреля. Пострадавшим стал 44-летний мужчина из города Мельбурн.