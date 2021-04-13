В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих
11:17, 13 Апрель, 2021
13 апреля в районе Джракана (Джабраил) спасательный отряд ГСЧС МВД Арцаха продолжает поиски останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий и считающихся без вести пропавшими. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС МВД Арцаха.
После прекращения боевых действий на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружено в общей сложности 1 539 останков погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.
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