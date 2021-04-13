Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

13 апреля в районе Джракана (Джабраил) спасательный отряд ГСЧС МВД Арцаха продолжает поиски останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий и считающихся без вести пропавшими. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС МВД Арцаха.

После прекращения боевых действий на территориях, перешедших под контроль Азербайджана,  обнаружено в общей сложности 1 539 останков погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации