Зариф: ЕС сегодня поддерживает самый радикальный политический курс США в отношении Ирана

Политика ЕС сегодня фактически означает поддержку самого радикального курса США в отношении Тегерана. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Европа не только поддерживает позицию США, но и фактически поддерживает самое радикальное течение в американской политике", - сказал он. По словам дипломата, "ЕС не осудил действия США по препятствованию поставок народу Ирана продовольствия и лекарств, а также диверсию в Натанзе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.