По состоянию на 11:00 13 апреля в Армении подтверждено 726 новых случаев COVID-19, 824 заболевших вылечились, есть 22 летальных исхода.

За последние сутки проведено 3 427 тестов. Всего проведено 909 604 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 204 053 случаев COVID-19, 183 660 из которых вылечились, есть 3 775 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 663 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 955.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.