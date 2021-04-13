Саперы РФ проводят на окраине города Мартакерт работы по разминированию

Инженерно-саперные группы подразделения гуманитарного разминирования миротворческого контингента РФ продолжают расчищать территорию Арцаха от мин и взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине города Мартакерт. Здесь, на территориях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, во время боевых действий находились артиллерийские позиции. Местные жители до полного разминирования территории не могут проводить сельскохозяйственные работы”, - отмечают в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщают, что за последние дни на территории Мартакерта российские саперы обнаружили и уничтожили более 50 крупнокалиберных снарядов и взрывчатых предметов.

В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента были очищены территория в 1960 га, 605 км дороги, 1 692 строения, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружены и обезврежены 25 484 взрывчатых предметов.