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В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса

В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса

Группа вооруженных бандитов похитила 15 пассажиров автобуса в Нигерии. Как сообщила во вторник газета Leadership, инцидент произошел в штате Кацина на севере страны.

По данным очевидцев, на которых ссылается газета, примерно 20 преступников атаковали автобус, совершавший рейс по маршруту Цакския - Уммадау в районе Сафана. На автобусе возвращались домой торговцы с рынка в городе Джибиа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель полиции Гамбо Иса подтвердил факт похищения.


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