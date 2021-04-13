В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса
10:37, 13 Апрель, 2021
Группа вооруженных бандитов похитила 15 пассажиров автобуса в Нигерии. Как сообщила во вторник газета Leadership, инцидент произошел в штате Кацина на севере страны.
По данным очевидцев, на которых ссылается газета, примерно 20 преступников атаковали автобус, совершавший рейс по маршруту Цакския - Уммадау в районе Сафана. На автобусе возвращались домой торговцы с рынка в городе Джибиа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Представитель полиции Гамбо Иса подтвердил факт похищения.
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