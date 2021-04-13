13 апреля председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета МПА СНГ. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении Национального собрания Армении по связям с общественностью и СМИ, в рамках визита предусмотрены также двусторонние встречи с председателем СФ ФС РФ Валентиной Матвиенко и главами Парламентов других стран-членов организации.