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Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Санкт-Петербург

Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Санкт-Петербург

13 апреля председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета МПА СНГ. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении Национального собрания Армении по связям с общественностью и СМИ, в рамках визита предусмотрены также двусторонние встречи с председателем СФ ФС РФ Валентиной Матвиенко и главами Парламентов других стран-членов организации.


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