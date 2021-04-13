Канада после войны в Карабахе отменила разрешение на экспорт военных технологий в Турцию

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно сообщил о решении отменить разрешение на экспорт вооружений и военных технологий в Турцию, так как следствие подтвердило, что в войне, развязанной Азербайджаном в Нагорном Карабахе с 27 сентября 1920 года по 10 ноября 1920 года, были использованы канадские технологии.

Как передает «Арменпресс», после сообщений об использовании канадских военных технологий, поставленных Турции в ходе войны, Канада временно приостановила поставки военного оборудования в Турцию.

“Министерство иностранных дел Канады, посовещавшись с Министерством национальной обороны, полностью пересмотрело все приостановленные и действующие разрешения на экспорт товаров и технологий военного назначения, предназначенных для Турции. Учитывая, что следствие выявило достоверные доказательства того, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, использовалась в Нагорном Карабахе, я заявляю об отмене разрешений, уже приостановленных в 2020 году”, - заявил Гарно. Он подчеркнул, что подобное применение канадских технологий противоречит внешней политике Канады и не соответствует заверениям, делаемым Турцией.

Марк Гарно сообщил, что он говорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить ему свою озабоченность и начать вести диалог между канадскими и турецкими чиновниками во имя создания атмосферы взаимного доверия.