В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Республики Армения началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 33 вопроса.

Депутаты в первом чтении обсудят и проголосуют законопроекты О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О партнерстве государство-частный сектор”, О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения и ряд других законопроектов.

Парламенту также будет представлен отчет “О деятельности прокуратуры Республики Армения в 2020 году”, годовой отчет “О деятельности Комиссии по телевидению и радио в 2020 году”, а также годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, как национального механизма по предупреждению в 2020 году”.

В ходе заседания будет обсужден и вопрос назначения членов Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения.