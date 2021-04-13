На российской стороне автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 400 грузовых автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех транспортных средств. На российской стороне Ларса скопилось около 400 грузовых автомобилей.