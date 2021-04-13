Аршак Карапетян назначен на должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал сообщение о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем начальника Генштаба ВС Армении.

“Руководствуясь положениями Конституции и Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, Премьер-министр 7 апреля 2021 года представил Президенту республики предложение о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем начальника Генштаба ВС Республики Армения, приложив проект соответствующего указа.

Учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные частью 2 статьи 139 Конституции Республики Армения и частью 2 статьи 35.1 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, Президент республики не подписал представленный Премьер-министром проект и не вернул его Премьер-министру с возражениями, принимая за основу часть 3 статьи 139 Конституции Республики Армения с 13 апреля 2021 года Аршак Карапетян силой права считается назначенным на должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Республики Армения”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Премьер-министра.