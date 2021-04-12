В московском фитнес-клубе убили “вора в законе” азербайджанского происхождения

Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах.

"Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан", — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник рассказал агентству, что убийство случилось в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса". Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.

Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.