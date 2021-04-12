Международный женский товарищеский турнир Our game завершился победой Литвы

Сборные Армении и Литвы не выявили победителя, а Иордания добилась победы над Ливаном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в Армении завершился женский товарищеский турнир Our game.

Встреча между сборными Армении и Литвы завершилась вничью - 2:2. В составе нашей дружины голами отметились Ольга Осипян и Нэнси Авесян.

После матча состоялась церемония награждения победителей турнира:

Лучшим голкипером признана Мелда Шешкуте (Литва), лучшим бомбардиром с четырьмя голами стала Риманте Йонусайте (Литва), а лучшей футболисткой турнира - Ольга Осипян (Армения).

Набрав 4 очка, иорданская сборная стала бронзовым призером турнира.

Не потерпев ни одного поражения и набрав 5 очков, сборная Армении стала вице-чемпионом турнира.

Сборная Литвы же, набрав 7 баллов, стала победителем турнира.