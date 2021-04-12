Россия приостановит чартеры в Турцию
20:23, 12 Апрель, 2021
Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник.
Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседник не уточнил, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок.
Как сообщил источник РБК, эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян.
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