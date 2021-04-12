Россия приостановит чартеры в Турцию

Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник.

Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседник не уточнил, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок.

Как сообщил источник РБК, эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян.