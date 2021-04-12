Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 12 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури и военного атташе посольства полковника Бахмана Садегина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-иранского сотрудничества в области обороны, подчеркнута важность сохранения и развития дружественных отношений между двумя странами. Собеседники коснулись также региональных проблем.