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Обсуждены вопросы армяно-иранского сотрудничества в области обороны

Обсуждены вопросы армяно-иранского сотрудничества в области обороны

Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 12 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури и военного атташе посольства полковника Бахмана Садегина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-иранского сотрудничества в области обороны, подчеркнута важность сохранения и развития дружественных отношений между двумя странами. Собеседники коснулись также региональных проблем.


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