В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек

В результате стрельбы около больницы Henry Dunant в Париже погиб один из пострадавших. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник в полиции.

"Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдение медиков. Один из них скончался", — отметил собеседник агентства.

По его словам, стрелок скрылся с места преступления. Сотрудников правоохранительных органов мобилизовали на поиски преступника.

Ранее сообщалось, что во время происшествия женщина и мужчина получили ранения.