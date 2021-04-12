В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек
19:10, 12 Апрель, 2021
В результате стрельбы около больницы Henry Dunant в Париже погиб один из пострадавших. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник в полиции.
"Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдение медиков. Один из них скончался", — отметил собеседник агентства.
По его словам, стрелок скрылся с места преступления. Сотрудников правоохранительных органов мобилизовали на поиски преступника.
Ранее сообщалось, что во время происшествия женщина и мужчина получили ранения.
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