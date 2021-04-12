Книги соболезнований в связи с кончиной принца Филиппа в посольстве Великобритании не будут

Книгу соболезнований в связи с кончиной принца Филиппа открывать в посольстве Великобритании в Армении не будут из-за эпидемии коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Великобритании в Армении.

По данным посольства, любой желающий оставить соболезнование может сделать это онлайн, посетив сайт королевской семьи.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.

Церемония прощания состоится в узком кругу родных и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15:00 объявят минуту молчания. Похороны будут не государственными, как того хотел сам принц Филипп.

Британские телеканалы будут вести прямую трансляцию церемонии, другие подробности станут известны на следующей неделе.

В эти дни траурные мероприятия в Великобритании проходят в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Траур по супругу королевы продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины — черные галстуки.